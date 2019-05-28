Омеляну оголосили обвинувальний акт

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

На засіданні суду прокурор САП оголосив обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування

У Солом'янському районному суді міста Києва 27 травня за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відбулося чергове судове засідання у справі про звинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в недостовірному декларуванні. Про це повідомляє прес-служба САП.

Так, на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

Наступне засідання заплановано на 23 серпня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальну справу за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна в незаконному збагаченні.

Так, обвинувальний акт щодо Омеляна був направлений до суду за кілька днів до винесення Конституційним судом України рішення про визнання неконституційною ст. 368-2 КК України, якою передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. У цій частині колегією суддів прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

Таким чином Омелян звинувачується в тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних відповідно на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень.