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Справа Мангера: засідання по відстороненню призначено на понеділок

Новини » Політика    13.04.2019 - 12:37
Справа Мангера: засідання по відстороненню призначено на понеділок
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання відбудеться у Шевченківському райсуді міста Київ

Засідання щодо продовження терміну відсторонення підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк - Владислава Мангера від посади призначено на понеділок на 9 ранку. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Мангера Олександр Шадрін.

"Призначено на понеділок на 9 ранку", - розказав адвокат. Засідання відбудеться у Шевченківському райсуді Києва. 

Зазначимо, останнє засідання так і не відбулось, оскільки, за словами захисту, Владислав Мангер перебував у реанімації у місті Херсон. 

Втім, за даними місцевих ЗМІ, Мангер уже встиг вийти на роботу та одужати. 

Окрім цього, раніше Шевченківський  суд розглядав  клопотання про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру на тримання під вартою.

Однак, суддя Лідія Щебуняєва задовольнила клопотання частково і призначила Мангеру запобіжний у вигляді носіння електронного браслета, поклавши на нього ряд обов'язків. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мангер повернувся на роботу.  За даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, Мангер ще позавчора перебував у реанімації.

Заступник голови Херсонської ОДА написав заяву про звільнення Засідання суду щодо продовження строку відсторонення Мангера не відбулося
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