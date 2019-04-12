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Мангер повернувся на роботу

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 15:09
Мангер повернувся на роботу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер приступив до роботи після того, як суд не зміг продовжити відсторонення

Підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер сьогодні вийшов на роботу. Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

Повідомляється, що, за даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів. У той же час, за словами його адвокатів, Мангер ще позавчора перебував у реанімації.

Зазначимо, цього тижня суд не зміг розглянути клопотання про відсторонення Мангера від посади, а захист просив перенести засідання через те, що він був у реанімації. 6 березня суд відстороняв його терміном на один місяць.

Нагадаємо, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на нього електронний браслет. Підозрюваного також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження і так далі.

Крім того, суд відхилив клопотання захисту про зниження розміру застави.

Мангера підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У лютому йому призначили заставу і відпустили на свободу.

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