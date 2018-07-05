Суд продовжив домашній арешт Святогору

Домашній арешт Святогору продовжено до 7 серпня

Суддя Шевченківського районного суду продовжила строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту "догхантеру" Олексію Святогору. Про це повідомляє портал Судова влада України.

Як зазначається, Святогору заборонено залишати місце проживання до 7 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялось, що Апеляційний суд Києва змінив "догхантеру" Святогору запобіжний захід на домашній арешт.

Раніше у Шевченківському суді заперечували інформацію про невчасне подання матеріалів по Святогору.

Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

Відомо, що Святогор знаходився в базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового слідства, але 8 червня 2018 його змогли затримати.

