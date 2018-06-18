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Інтерв'ю

У Шевченківському суді заперечують інформацію про невчасне подання матеріалів по Святогору

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 17:10
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)

Матеріали справи буде повторно направлено до Апеляційного суду міста Києва

У  Шевченківському районному суді Києва заперечують інформацію про невчасне подання матеріалів у справі про застосування запобіжного заходу Олексію Святогору. Про це повідомляє прес-служба суду.

"...сьогодні, 18 червня 2018 року відповідальною особою Шевченківського районного суду міста Києва матеріали зазначеної справи завчасно було доставлено до приміщення Апеляційного суду міста Києва. Однак, перевіривши вищезазначені матеріали працівники Апеляційного суду міста Києва безпідставно відмовились від прийняття матеріалів та повернули їх", - йдеться у повідомленні.

При цьому у суді зазначають, що відповідного акту про виявлені недоліки у формуванні справи працівниками Апеляційного суду міста Києва складено не було. 

Матеріали справи буде повторно направлено до Апеляційного суду міста Києва.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-секретар Апеляційного суду повідомила, що Апеляційний суд Києва сьогодні, 18 червня, відклав розгляд апеляційної скарги щодо Олексія Святогора через те, що матеріали справи не надійшли в суд.

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Теги публікації: Апелляционный суд Киева, Шевченковский райсуд, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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