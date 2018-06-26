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Апеляційний суд Києва змінив "догхантеру" Святогору запобіжний захід

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 17:59
Фото: Олексій Святогор (facebook.com/a.svyatogor)
Фото: Олексій Святогор (facebook.com/a.svyatogor)

Суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив "догхантеру" Олексію Святогору запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

"...застосовано до підозрюваного Святогора О.А. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце свого проживання та покладено на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляційної скарги Святогора.

Як відомо, 11 червня обрав запобіжний захід догхантеру Святогору у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Поліція Києва затримала його біля власного будинку.

Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

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Теги публікації: мера пресечения, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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