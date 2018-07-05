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Суд продлил домашний арест Святогору

НовостиОбщество    05.07.2018 - 17:32
Фото: Алексей Святогор (РБК-Украина)
Фото: Алексей Святогор (РБК-Украина)

Домашний арест Святогору продлен до 7 августа

Судья Шевченковского районного суда продлила срок меры пресечения в виде домашнего ареста "догхантеру" Алексею Святогору. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Как отмечается, Святогору запрещено покидать место проживания до 7 августа 2018 года.

Напомним, 26 июня сообщалось, что Апелляционный суд Киева сменил "догхантеру" Святогору меру пресечения на домашний арест.

Ранее в Шевченковском суде отрицали информацию о несвоевременном представлении материалов по Святогору.

Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Известно, что Святогор находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия, но 8 июня 2018 его смогли задержать.

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Теги публикации: домашний арест, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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