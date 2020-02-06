Суд продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону Російської Федерафії продовжив арешт фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на три місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином Сейран Салієв, Марлен Асанов, Ернест Аметов, Едем Смаїлов, Сервер Мустафаєв, Мемет Білялов, Тимур Ібрагімов і Сервер Зекірьяєв залишаться в СІЗО до 13 травня.

"Прокурор послався на те, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. Також він вказав на те, що наші підзахисні можуть впливати на свідків, переховуватися від суду, або тим чи іншим чином перешкоджати правосуддю. Це по суті формальне цитування положень КПК, однак поряд з цим закон вимагає, щоб ці положення були підтверджені реальними фактичними обставинами. Ніяких прикладів прокурор не наводить, він себе не обтяжує цим, оскільки цього достатньо для суду, щоб задовольнити його клопотання", - заявив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Нагадаємо, 15 листопада у Російській Федерації розпочався суд над 8 фігурантами бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Сьогодні російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд справи щодо 8 жителів окупованого Бахчисарая, активістів громадського руху "Кримська солідарність".

Крім того, так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Ізетова та Аліма Карімова. Вони перебуватимуть в СІЗО до 15 лютого 2020 року.