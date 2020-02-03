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"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 21:41
"Суд" у Криму продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Адвокат Айдер Азаматов назвав продовження арешту необгрунтованим

В окупованому Криму так званий Київський районний суд міста Сімферополь продовжив на три місяці арешт всім фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" з алуштинської групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" у Facebook.

Як зазначається, суд продовжив запобіжний захід всім підсудним до 5 травня 2020 року.

Адвокат Айдер Азаматов, який виступив у суді, коментуючи клопотання слідства про продовження арешту, заявив, що воно є необгрунтованим і нічим не мотивоване.

Фігурант "алуштинської групи" Ельдар Кантемир, звертаючись до "судді" Дениса Діденка й слідчого Віталія Власова, заявив, що саме вони, а не фігуранти "справи", підпадають "під визначення терористів".

"Підпадаємо не ми, а ось, зокрема, ці люди, які займаються тим, що порушують проти нас кримінальні справи з неймовірними строками, які намагаються залякати і настрашити нас, для того щоб ми мовчали і не висловлювали свою громадянську позицію. Виникає запитання: хто насправді є терористом? Хто на нашому місці має бути? Ми або ж ось ці двоє?", - сказав Кантемир.

До будівлі Київського районного "суду" приїхали близько 60 осіб, 16 із них дозволили пройти на засідання.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що російські тюремники маніпулюють інформацією про стан здоров'я фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова. Результати медичного обстеження Гафарова було сфабриковано.

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