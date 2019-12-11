Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом після апеляції

Фото: Риза Ізетов (ua.krymr.com)

Вони перебуватимуть у СІЗО до лютого 2020 року

Так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Ізетова та Аліма Карімова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Як повідомляється, вони перебуватимуть у СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Засідання проходило в закритому режимі, родичів фігурантів також не пустили до залу суду.

"Будь-яких заяв від фігурантів не було, суд залишив постанову Київського районного суду в силі. Суд пройшов в закритому режимі, будь-якого мотивування не було такого, щоб можна було об'єктивно зрозуміти, з яких причин суд пройшов в закритому режимі", - розповів адвокат Рези Ізетова Артем Пепа.

Нагадаємо, раніше фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Эмирусеїнову, Арсену Абхаірову та Ескендеру Абдулганієву вручили обвинувальний висновок. В якості доказів представлені релігійна література, кілька номерів газети "Голос Криму", лінгвістична експертиза, а також електронні носії.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що фігуранти першої бахчисарайської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" Зеври Абсеїтов і Рустем Абільтаров утримуються в російських місцях несвободи з порушенням прав.