Суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" Криму ще на місяць

Обвинувачений у державній зраді Михальчевський перебуватиме під вартою до 5 липня

Херсонський міський суд у четвер, 21 червня, продовжив арешт колишньому "міністру охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевському ще на місяць, до 5 липня 2018 року. Про це повідомила прес-служба суду.

Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого СБУ про продовження строку утримання Михальчевського під вартою.

"З клопотання слідчого вбчається, що вказана особа підозрюється у тому, що брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи охорони здоров’я Автономної Республіки Крим нелегітимній владі Російської Федерації та ін. (ч. 1 ст. 111 КК України).", - йдеться в повідомленні суду.

Відзначимо, 25 квітня Херсонський міський суд продовжив термін перебування під вартою Михальчевському на два місяці, до 24 червня.

Нагадаємо, на початку січня Служба безпеки України затримала в Києві колишнього міністра охорони здоров'я" окупованого Російською Федерацією Криму, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові.