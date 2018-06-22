Суд продлил арест "экс-министру здравоохранения" Крыма еще на месяц

Обвиняемый в госизмене Михальчевский будет находится под стражей до 5 июля

Херсонский городской суд в четверг, 21 июня, продлил арест бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому еще на месяц, до 5 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ о продлении срока содержания Михальчевского под стражей.

"Из ходатайство следователя следует, что указанное лицо подозревается в том, что принимало непосредственное участие в создании оккупационных органов власти на территории полуострова Крым, в нарушение действующего законодательства Украины способствовало подчинению системы здравоохранения АРК нелегитимной власти Российской Федерации и др. (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении суда.

Отметим, 25 апреля Херсонский городской суд продлил срок пребывания под стражей Михальчевскому на два месяца, до 24 июня.

Напомним, в начале января Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Российской Федерацией Крыма, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.