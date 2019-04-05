Суд продовжив арешт колишньому перекладачеві Гройсмана

Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Суд продовжив арешт Єжову до 3 червня 2019 року

Голосіївський районний суд Києва сьогодні, 5 квітня, продовжив арешт екс-перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову до 3 червня 2019 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що прокурор Ігор Кринін подав клопотання про продовження арешту Єжову, так як термін утримання під вартою підсудного закінчувався 12 квітня.

Прокурор обґрунтував необхідність продовження арешту тим, що за межами СІЗО Єжов може сховатися від слідства або продовжити злочинну діяльність. Кринін вважає, що ці ризики підтверджуються тим, що раніше Єжов неодноразово виїжджав за кордон і нібито збирався оформити громадянство РФ з допомогою спецслужб з Москви.

За словами Єжова, прокурор не надав жодних матеріалів, які б доводили обгрунтованість пред'явлених йому підозр.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці серпня 2018 року Єжов заявив, що докази прокуратури не доводять його провину. Додамо також, що адвокат Валентин Рибін заявив, що його обвинувачений розголошував інформацію, яка не є держтаємницею.