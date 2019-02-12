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Обвинуваченому у держзраді перекладачеві Гройсмана продовжили арешт

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 20:59
Обвинуваченому у держзраді перекладачеві Гройсмана продовжили арешт
Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Станіславу Єжову продовжили арешт на два місяці

Голосіївський районний суд міста Києва продовжив арешт екс-перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжовуобвинуваченому у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення його адвоката Валентина Рибіна, опубліковане в Facebook.

Адвокат повідомив, що Єжову продовжили арешт на 2 місяці.

"Суд вислухав учасників процесу, вийшов у дорадчу і очікувано продовжив катівню на чергові 60 доби, після чого продовжив дослідження доказів звинувачення", - написав адвокат.

За його словами, наступне засідання суду відбудеться 5 квітня 2019 року.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці серпня 2018 року Єжов заявив, що докази прокуратури не доводять його провину. Додамо також, що адвокат Валентин Рибін заявив, що його обвинувачений розголошував інформацію, яка не є держтаємницею.

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