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Довибори по 87 округу: вже на трьох дільницях виявили розбіжність бюлетенів під час перерахунку

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 22:31
Довибори по 87 округу: вже на трьох дільницях виявили розбіжність бюлетенів під час перерахунку Фото: виборчі бюлетені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В ході перерахунку голосів по 87 окрузі в Івано-Франківській області виявили розбіжність ще на одній виборчій дільниці. Там за одного з кандидатів додали "зайвих" 116 бюлетенів.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

Так, окружна виборча комісія виявила розбіжність кількості бюлетенів з голосами за кандидата Олександра Шевченка на виборчій дільниці №260536.

"Члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, в той час як на упаковці з бюлетенями було вказано 431. Розбіжність склала 116 бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Комісія затвердила протокол, в якому біля прізвища Олександра Шевченка вказала фактичну кількість голосів, яка була виявлена при перерахунку - 315.

"За це рішення проголосували 10 членів ОВК. До протоколу додано окрему думку трьох членів комісії. Крім того, складено акт про розбіжність", - повідомляють спостерігачі.

Зазначимо, станом на вечір 2 квітня на довиборах в Раду по 87 мажоритарному окрузі порахували 92,3% голосів. Лідирує Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окружна виборча комісія недорахувалась 147 бюлетенів. Нестачу бюлетенів виявили на двох дільницях.

РБК-Україна писало, що на 87 окрузі голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. На місце подій поїхали депутати від "Слуги народу".

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