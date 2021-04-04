На довиборах у 87 окрузі опоненти Вірастюка застосовували "брудні" технології, - Корнієнко

Під час виборчої кампанії на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі опоненти кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка використали брудні технології. Зокрема, скупку голосів, каруселі, махінації з виборчими списками.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, для впливу на результати виборів суперники Вірастюка "організували хаос на окружній виборчій комісії та фактично заблокували встановлення підсумків голосування".

"Партія "Слуга народу" вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх чисельних кримінальних проваджень по 87-му округу", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що перерахунок голосів на 20-ти дільницях, який провели за наполяганням довірених осіб кандидата від "Слуги народу", "показав спробу повної фальсифікації виборів з боку опонента".

Корнієнко підкреслив, що перерахунок показав реальну ситуацію: голосування та підрахунки на дільницях супроводжувалися великою кількістю порушень, зокрема, з боку голів та членів ДВК.

На його думку, частина з порушень мають явні ознаки кримінального злочину.

"Голосування на дільницях визнавали недійсними через відсутність контрольних листів, що може свідчити про махінації із виборчою скринею та порушення зі списками для голосування дома. Це може бути показником вкидання бюлетенів. Члени та голови ДВК "підвозили" на ОВК з собою документацію, якої не вистачало. Хоча вона мала знаходитись у мішках", - зазначив голова "Слуги народу".

Як повідомив Корнієнко, вже відхилено 6 із 19 позовів про скасування перерахунку на дільницях. На його думку, це свідчить про слабку юридичну позицію опонента.

"Правоохоронці мають дати чітку відповідь суспільству: чи зникали бюлетені і за кого були голоси у них? Чи були маніпуляції з перекладанням бюлетенів або переписуванням протоколів на дільницях та на шляху від них до ОВК? Що відбувалось кожної ночі в ОВК?" - сказав Корнієнко.