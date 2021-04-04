ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На довиборах у 87 окрузі опоненти Вірастюка застосовували "брудні" технології, - Корнієнко

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 20:17
На довиборах у 87 окрузі опоненти Вірастюка застосовували "брудні" технології, - Корнієнко Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під час виборчої кампанії на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі опоненти кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка використали брудні технології. Зокрема, скупку голосів, каруселі, махінації з виборчими списками.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, для впливу на результати виборів суперники Вірастюка "організували хаос на окружній виборчій комісії та фактично заблокували встановлення підсумків голосування".

"Партія "Слуга народу" вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх чисельних кримінальних проваджень по 87-му округу", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що перерахунок голосів на 20-ти дільницях, який провели за наполяганням довірених осіб кандидата від "Слуги народу", "показав спробу повної фальсифікації виборів з боку опонента".

Корнієнко підкреслив, що перерахунок показав реальну ситуацію: голосування та підрахунки на дільницях супроводжувалися великою кількістю порушень, зокрема, з боку голів та членів ДВК.

На його думку, частина з порушень мають явні ознаки кримінального злочину.

"Голосування на дільницях визнавали недійсними через відсутність контрольних листів, що може свідчити про махінації із виборчою скринею та порушення зі списками для голосування дома. Це може бути показником вкидання бюлетенів. Члени та голови ДВК "підвозили" на ОВК з собою документацію, якої не вистачало. Хоча вона мала знаходитись у мішках", - зазначив голова "Слуги народу".

Як повідомив Корнієнко, вже відхилено 6 із 19 позовів про скасування перерахунку на дільницях. На його думку, це свідчить про слабку юридичну позицію опонента.

"Правоохоронці мають дати чітку відповідь суспільству: чи зникали бюлетені і за кого були голоси у них? Чи були маніпуляції з перекладанням бюлетенів або переписуванням протоколів на дільницях та на шляху від них до ОВК? Що відбувалось кожної ночі в ОВК?" - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Опрацьовано 100% протоколів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Василий Вирастюк Слуга народа Довибори в Раду
NEWS
Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою
Усіх пенсіонерів переведуть на банківські картки: хто зможе отримати пенсію поштою
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів