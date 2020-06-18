Суд визнав неправомірними дії НБУ щодо банку "Фінансова ініціатива"

Фото: "Фінансова ініціатива" (прес-служба)

Суд визнав протиправними дії НБУ і скасував постанову правління Національного банку

Верховний суд виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління Національного банку України по виведенню банку "Фінансова ініціатива" з ринку. Суд визнав протиправними дії НБУ і скасував постанову правління Національного банку.

Про це стало невідомо з заяви акціонера банку Олега Бахматюка.

"Верхом цинізму було проводити такі дії шляхом дисконту державних облігацій, які банк мав на балансі", - заявив Бахматюк.

Основним аргументом НБУ про визнання банку "Фінансова ініціатива" неплатоспроможним було невиконання банком зобов'язань за кредитами рефінансування НБУ в розмірі 1 977,8 млн грн, або 13,1% всіх зобов'язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики.

Як встановив суд, на момент віднесення до категорії неплатоспроможних дані зобов'язання банку "Фінансова ініціатива" були повністю погашені в результаті списання НБУ застави ОВДП за заниженою ціною.

"5 років ми доводили свою правоту, яка і так була очевидною для всього ринку: банк міг працювати. Активи банку на дату введення тимчасової адміністрації становили 15,3 млрд грн. "Фінансова ініціатива" входила у 20 найбільших банків України, і не було б ніяких проблем ні з депозитами (депозитний портфель становив 3,5 млрд грн), ні з обслуговуванням рефінансування. Це були свідомі протизаконні дії з боку чиновників НБУ, які тільки прикривалися гаслами "очищення банківської системи", а не проводили її", - заявив Бахматюк.

Бахматюк заявив, що справедливе покарання винних у цих неправомірних діях стосовно банку є важливим для всього суспільства, і він буде діяти правовими методами, щоб не допустити повторення такої несправедливості.

Нагадаємо, у 2017 рішеннями судів було визнано незаконність списання ОВДП, Національний банк України зобов'язали компенсувати суму шкоди, завданої неправомірними діями, у розмірі 618,450 млн грн.

У 2018 році НБУ визнав свої незаконні дії й підписав світові угоди з Фондом гарантування вкладів (який на той момент був розпорядником банку) і компенсував 618,450 млн грн.

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Автор: РБК-Україна