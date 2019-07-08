Суд визнав неприпустимими частину доказів по справі Труханова

Малиновський районний суд міста Одеса визнав неприпустимими частину доказів по справі мера міста Геннадія Труханова, які зібрали прокурори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Це стало відомо з тексту вироку, озвученого сьогодні в залі суду.

Таким чином, під час оголошення вироку суд визнав неприпустимими докази, які були зібрані за межами України в рамках міжнародно-правової допомоги, і частини інших доказів.

Зокрема, мова йде про інформацію про обставини купівлі будівлі заводу "Краян", отриману в ході опитування свідків, пов'язаних з компанією Valton Group.

Також протокол огляду комплексу будівель Косівської суд визнав неприпустимим - до протоколу не внесли необхідні дані учасників слідчої дії, а також огляд проводився без понятих.

Протокол огляду, і всі отримані фактичні дані в ході огляду, визнали неприпустимими доказами. При винесенні вироку суд не буде враховувати ці докази.

Зазначимо, оголошувати вирок продовжать завтра, 9 липня, о 09:30. На даний момент суд оголосив 284 сторінки з 400.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міської ради Одеси, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". САП просить мера 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.

Крім того, САП може оскаржити вирок меру Одеси Геннадія Труханова, якщо він не задовольнить прокуратуру.