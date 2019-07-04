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Холодницький заявив про побоювання щодо вироку Труханову

Новини » Суспільство    04.07.2019 - 16:43
Холодницький заявив про побоювання щодо вироку Труханову
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

САП оскаржить вирок Труханову, якщо він не задовольнить прокуратуру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) може оскаржити вирок меру Одеси Геннадію Труханову, якщо він не задовольнить прокуратуру. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі "112-Україна".

Холодницький висловив побоювання, що вирок Малинівського суду не задовольнить прокуратуру.

"У нас є певні побоювання, але якщо вирок буде таким, який нас не задовольнить, то, звичайно, будемо оскаржувати. Також і сторона захисту. Якщо її не задовольнить вирок, який винесе суд, вони також будуть оскаржувати", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, в Малинівському суді зачитують вирок Труханову. Під час засідання суд "замінували". У зв'язку з цим почалась вимушена перерва, правоохоронці евакуювали відвідувачів та працівників суду. За оцінками суддів, без урахування таких позапланових перерв, читання вироку займе приблизно 25 годин.

РБК-Україна писало, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради Одеси, в тому числі і Труханова, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". САП просить меру 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.

В Одесі замінували суд, де зачитують вирок Труханову САП просить 12 років в'язниці для Труханова
Новини України Генадій ТрухановНазар ХолодницкийСАП
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