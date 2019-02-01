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У справі заводу "Краян" суд дослідив 58 томів доказів

Новини » Політика    01.02.2019 - 16:26
У справі заводу "Краян" суд дослідив 58 томів доказів
Ілюстративне фото (facebook.com.sap.gov.ua)

Наступне засідання призначено на 11 лютого

У Малиновському районному суді м. Одеси колегією суддів досліджено ще 4 томи доказів у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови та інших осіб, які обвинувачуються у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook.

Так, протягом тижневого розгляду справи судом було досліджено 24 томи. Загалом, у справі досліджено 58 з 66 томів матеріалів.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 год. 11 лютого 2019 року.

Зазначимо, у вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала ДП "Завод "Краян", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії кошти "продавець" намагався перерахувати фіктивній компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі заводу &quot;Краян&quot; суд дослідив 58 томів доказів

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ опублікувало інфографіку обраних запобіжних заходів фігурантам так званої справи заводу "Краян".

У справі заводу "Краян" фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому наразі за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Крім Труханова, суд відпустив на поруки і його заступника Павла Вугельмана. Разом з тим, прокурори клопотали про арешт Труханова та Вугельмана з альтернативою внесення застави у розмірі 50 та 30 млн гривень відповідно.

 

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