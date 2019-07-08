Суд признал недопустимыми часть доказательств по делу Труханова

Малиновский районный суд города Одесса признал недопустимыми часть доказательств по делу мэра города Геннадия Труханова, которые собрали прокуроры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Это стало известно из текста приговора, озвученного сегодня в зале суда.

Таким образом, во время оглашения приговора суд признал недопустимыми доказательства, которые были собраны за пределами Украины в рамках международно-правовой помощи, и часть других доказательств.

В частности, речь идет об информации про обстоятельства покупки здания завода "Краян", полученную в ходе опроса свидетелей, связанных с компанией Valton Group.

Также протокол осмотра комплекса строений Косовской суд признал недопустимым - в протокол не внесли необходимые данные участников следственного действия, а также осмотр проводился без понятых.

Протокол осмотра, и все полученные фактические данные в ходе осмотра, признали недопустимыми доказательствами. При вынесении приговора суд не будет учитывать эти доказательства.

Отметим, оглашать приговор продолжат завтра, 9 июля, в 09:30. На данный момент суд огласил 284 страницы из 400.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников городского совета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.

Кроме того, САП может обжаловать приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, если он не удовлетворит прокуратуру.