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Суд визнав неприпустимими частину доказів по справі Труханова

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 22:27
Суд визнав неприпустимими частину доказів по справі Труханова
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Мова йде про інформацію про обставини купівлі будівлі заводу "Краян"

Малиновський районний суд міста Одеса визнав неприпустимими частину доказів по справі мера міста Геннадія Труханова, які зібрали прокурори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Це стало відомо з тексту вироку, озвученого сьогодні в залі суду.

Таким чином, під час оголошення вироку суд визнав неприпустимими докази, які були зібрані за межами України в рамках міжнародно-правової допомоги, і частини інших доказів.

Зокрема, мова йде про інформацію про обставини купівлі будівлі заводу "Краян", отриману в ході опитування свідків, пов'язаних з компанією Valton Group.

Також протокол огляду комплексу будівель Косівської суд визнав неприпустимим - до протоколу не внесли необхідні дані учасників слідчої дії, а також огляд проводився без понятих.

Протокол огляду, і всі отримані фактичні дані в ході огляду, визнали неприпустимими доказами. При винесенні вироку суд не буде враховувати ці докази.

Зазначимо, оголошувати вирок продовжать завтра, 9 липня, о 09:30. На даний момент суд оголосив 284 сторінки з 400.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міської ради Одеси, в тому числі і Труханового, в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". САП просить мера 12 років в'язниці. Також прокуратура вимагає покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади на 3 роки для його заступника Павла Вугельмана.

Крім того, САП може оскаржити вирок меру Одеси Геннадія Труханова, якщо він не задовольнить прокуратуру.

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