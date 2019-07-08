Суд признал недопустимыми часть доказательств по делу Труханова

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Речь идет об информации про обстоятельства покупки здания завода "Краян"

Малиновский районный суд города Одесса признал недопустимыми часть доказательств по делу мэра города Геннадия Труханова, которые собрали прокуроры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Это стало известно из текста приговора, озвученного сегодня в зале суда.

Таким образом, во время оглашения приговора суд признал недопустимыми доказательства, которые были собраны за пределами Украины в рамках международно-правовой помощи, и часть других доказательств.

В частности, речь идет об информации про обстоятельства покупки здания завода "Краян", полученную в ходе опроса свидетелей, связанных с компанией Valton Group.

Также протокол осмотра комплекса строений Косовской суд признал недопустимым - в протокол не внесли необходимые данные участников следственного действия, а также осмотр проводился без понятых.

Протокол осмотра, и все полученные фактические данные в ходе осмотра, признали недопустимыми доказательствами. При вынесении приговора суд не будет учитывать эти доказательства.

Отметим, оглашать приговор продолжат завтра, 9 июля, в 09:30. На данный момент суд огласил 284 страницы из 400.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП подозревают чиновников городского совета Одессы, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". САП просит мэру 12 лет тюрьмы. Также прокуратура требует наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана.

Кроме того, САП может обжаловать приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, если он не удовлетворит прокуратуру.