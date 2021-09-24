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Екс-лідер Каталонії Пучдемон заарештований в Італії

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П'ятниця 24 вересня 2021 09:42
Екс-лідер Каталонії Пучдемон заарештований в Італії Фото: екс-лідер Каталонії Карлос Пучдемон (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Італії затриманий колишній глава уряду Каталонії і депутат Європарламенту Карлос Пучдемон. Його взяли під варту по прильоті в аеропорт міста Альгеро на Сардинії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Пучдемон прибув на Сардинію на фольклорне свято каталонської культури.

У 2019 році на арешт Пучдемона був виданий європейський ордер. Найближчими днями італійська влада повинна вирішити, чи є підстави екстрадувати політика в Іспанії.

Як відомо, Пучдемон в 2017 році ініціював проведення референдуму про відділення Каталонії від Іспанії і був звинувачений у підбурюванні до заколоту.

Деякий час він переховувався від іспанської влади за кордоном завдяки статусу члена Європарламенту. У березні цього його позбавили депутатської недоторканності.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія пропонувала Пучдемону 10 тисяч солдатів для захисту незалежної Каталонії.

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