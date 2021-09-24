Екс-лідер Каталонії Пучдемон заарештований в Італії

В Італії затриманий колишній глава уряду Каталонії і депутат Європарламенту Карлос Пучдемон. Його взяли під варту по прильоті в аеропорт міста Альгеро на Сардинії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Пучдемон прибув на Сардинію на фольклорне свято каталонської культури.

У 2019 році на арешт Пучдемона був виданий європейський ордер. Найближчими днями італійська влада повинна вирішити, чи є підстави екстрадувати політика в Іспанії.

Як відомо, Пучдемон в 2017 році ініціював проведення референдуму про відділення Каталонії від Іспанії і був звинувачений у підбурюванні до заколоту.

Деякий час він переховувався від іспанської влади за кордоном завдяки статусу члена Європарламенту. У березні цього його позбавили депутатської недоторканності.