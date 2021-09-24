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Пучдемона звільнили з-під варти. Але він має залишатися на Сардинії

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П'ятниця 24 вересня 2021 17:25
Пучдемона звільнили з-під варти. Але він має залишатися на Сардинії Фото: колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Італійська влада звільнила з-під варти колишнього главу уряду іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Але зобов'язали його залишатися в країні, поки буде розглядати ордер на його арешт і екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico.

Повідомляється, що Апеляційний суд Сассарі вирішив звільнити його без особливих запобіжних заходів, але Пучдемон не зможе залишити Сардинію протягом наступних двох тижнів, поки італійський суд не обговорить європейський ордер на арешт.

У той же час, за даними газети ABC, яка посилається на главу офісу Пучдемона Хосепа Луїса Алайя, політик має залишатися на Сардинії до неділі.

Нагадаємо, сьогодні Пучдемона затримали в аеропорту міста Альгеро на Сардинії, куди він прибув на свято каталонської культури.

Цього літа Іспанія помилувала дев'ять лідерів руху за незалежність Каталонії.

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Італія Каталонія Карлес Пучдемон
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