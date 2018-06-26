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Суд постановив стягнути з компанії "Эдьдорадо" 147 млн гривень заборгованості за кредитом

НовиниФінанси    26.06.2018 - 19:16
Фото: вивіска магазину "Ельдорадо" (facebook.comtrc.Megamoll)
Фото: вивіска магазину "Ельдорадо" (facebook.comtrc.Megamoll)

Компанія заборгувала збанкрутілому банку "Михайлівський"

Касаційний суд України у складі Верховного Суду України від 20 червня 2018 визнав законними позовні вимоги ПАТ "Банк Михайлівський" про стягнення з ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" кредитної заборгованості в розмірі 147,22 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів (ФГВФО).

Як повідомляється, напередодні введення в банк тимчасової адміністрації зобов'язання компанії були погашені без сплати реальних коштів, виключно проведенням бухгалтерських проводок. Уповноважена особа фонду, відповідно до законодавства, встановило, що ця угода є нікчемною.

Крім того, сам банк звернувся в Господарський суд. Києва з позовною заявою до боржника про стягнення заборгованості. Господарський суд Києва 12 грудня 2017 задовольнив позовні вимоги банку в повному обсязі.

Київський апеляційний господарський суд виніс постанову від 02 квітня 2018 року, якими апеляційна скарга "Ельдорадо" залишена без задоволення, а рішення Господарського суду Києва без змін.

Касаційний суд України у складі Верховного Суду України вказав, що рішення Господарського суду Києва і постанову Київського апеляційного господарського суду - законні.

Таким чином, суд визнав дії колишніх посадових осіб банку та позичальників, які були пов'язаними з власниками банку особами, такими, які не відповідають вимогам законодавства України.

За даними держреєстру, засновниками ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" є кіпрська компанія "Потнеф Ентерпрайзис Лімітед" і ТОВ "Діеса" (власник мережі магазинів побутової техніки та електроніки "Ельдорадо").

При цьому, одержувач ТОВ "Екосіпан", єдиного акціонера Банку Михайлівський", Віктор Поліщук у 2013 році публічно підтверджував інформацію про придбання мережі магазинів.

Отримані в рамках судового провадження кошти будуть використані для задоволення вимог кредиторів Банку Михайлівський".

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізосіб продав права вимоги за кредитами двох відомих роздрібних продуктових торгових мереж зі знижкою в 72%.

Суд підтвердив законність виведення з ринку банку "Михайлівський" Скасування ліквідації банку "Михайлівський" може завдати ФГВФО збитків на 2 млрд гривень
Теги публікації: Эльдорадо, Банк Михайлівський  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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