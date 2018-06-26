Суд постановил взыскать с компании "Эдьдорадо" 147 млн гривен задолженности по кредиту

Компания задолжала обанкротившемуся банку "Михайловский"

Кассационный суд Украины в составе Верховного Суда Украины 20 июня 2018 признал законными исковые требования ПАО "Банк Михайловский" о взыскании с ООО "Лизинговая компания "Эльдорадо" кредитной задолженности в размере 147,22 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ).

Как сообщается, накануне введения в банк временной администрации обязательства компании были погашены без уплаты реальных средств, исключительно проведением бухгалтерских проводок. Уполномоченное лицо фонда, в соответствии с законодательством, установило, что эта сделка является ничтожной.

Кроме того, сам банк обратился в Хозяйственный суд. Киева с исковым заявлением к должнику о взыскании задолженности. Хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 удовлетворил исковые требования банка в полном объеме.

Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес постановление от 02 апреля 2018 года, которым апелляционная жалоба "Эльдорадо" оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Киева без изменений.

Кассационный суд Украины в составе Верховного Суда Украины указал, что решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда - законны.

Таким образом, суд признал действия бывших должностных лиц банка и заемщиков, которые были связанными с владельцами банка лицами, такими, которые не отвечают требованиям законодательства Украины.

По данным госреестра, учредителями ООО "Лизинговая компания "Эльдорадо" является кипрская компания "Потнеф Энтерпрайзис Лимитед" и ООО "Диеса" (владелец сети магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо").

При этом, бенефициар ООО "Экосипан", единственного акционера "Банка Михайловский", Виктор Полищук в 2013 году публично подтверждал информацию о приобретении сети магазинов.

Полученные в рамках судебного производства средства будут использованы для удовлетворения требований кредиторов "Банка Михайловский".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц продал права требования по кредитам двух известных розничных продуктовых торговых сетей со скидкой в 72%.