ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів з дисконтом 72%

За права вимоги за кредитами запропонували 191 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізосіб продав права вимоги за кредитами двох відомих роздрібних продуктових торгових мереж зі знижкою в 72%. Про це свідчать дані аукціону, що відбувся в системі "Прозорро.Продажі", 11 червня.

Згідно з результатами "голландського" аукціону, права вимоги "Дельта Банку", банку "Форум" і банку "Київська Русь" вартістю 682 млн гривень, що були продані ТОВ "Маркет-Сервіс" за 191 млн гривень, очікується підписання протоколу.

У заставі за кредитами - в т. ч. центр підготовки товарів сільгосппризначення площею 24 338,6 кв м; земельні ділянки для будівництва та обслуговування центру площею 16 га (Київська область, Бориспільський район, с / Вишенькивська автодорога Київ-Ревне-Рогозів) нежитлова будівля за адресою Харків, вул. Гвардійців-Широнивцив, площею 15 кв 903,5.м; товари в обороті - продуктова промислова група за адресами: Київська область, Бориспільський район, Вишенкивська , Київ, вул. Вербицького, 18, м-н "Велика Кишеня", Дніпропетровськ, бул. Зоряний, 1А, м-н "Велмарт", Київ, вул. Дружби народів, 6, м-н "Велика Кишеня", Київська обл., Обухів, вул. Київська, 119, м-н "Велика Кишеня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільша угода зірвалася Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з продажу майна відомих продуктових роздрібних мереж "Велмарт" і "Велика Кишеня".

Результати аукціону були скасовані, оскільки переможець так і не підписав протокол.