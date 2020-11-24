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Суд у Польщі залишив Новака під вартою до січня

Варшава, Вівторок 24 листопада 2020 21:28
Суд у Польщі залишив Новака під вартою до січня
Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)
Автор: РБК-Україна

Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, який у жовтні продовжив на два місяці арешт колишньому главі "Укравтодору" і екс-міністру транспорту Польщі Славомиру Новаку. Таким чином, він залишиться під вартою щонайменше до січня наступного року.

Про це повідомляє агентство PAP.

"Суд підтримав позицію суду першої інстанції, зібрані прокуратурою докази значною мірою обґрунтовують вчинення підозрюваними дій, за яким їм пред'явлено звинувачення", - заявив прес-секретар Апеляційної прокуратури у Варшаві Єжи Ледер.

В той самий час прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для одного Новака, бізнесмена Яцека П., який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі.

Нагадаємо, в липні прокуратура Варшави пред'явила звинувачення Славомиру Новаку в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював "Укравтодор".

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Раніше повідомляло, що Польський суд відмовився відпустити під заставу Славоміра Новака.

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Новини України Суспільство ПольшаСлавомир НовакСуд

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