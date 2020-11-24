ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд в Польше оставил Новака под арестом до января

Варшава, Вторник 24 ноября 2020 21:28
Суд в Польше оставил Новака под арестом до января
Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)
Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд Варшавы поддержал решение Окружного суда, который в октябре продлил на два месяца арест бывшему главе "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Таким образом, он останется под стражей по меньшей мере до января следующего года.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Суд поддержал позицию суда первой инстанции, собранные прокуратурой доказательства значительной степени обосновывают совершения подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение", - заявил пресс-секретарь Апелляционной прокуратуры в Варшаве Ежи Ледер.

В то же время прокуратура отменила решение о временном аресте для друга Новака, бизнесмена Яцека П., который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Ранее сообщало, что Польский суд отказался отпустить под залог Славомира Новака.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ПольшаСлавомир НовакСуд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь