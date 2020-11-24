Суд в Польше оставил Новака под арестом до января

Фото: Славомир Новак (facebook.com/Nowak Slaw)

Апелляционный суд Варшавы поддержал решение Окружного суда, который в октябре продлил на два месяца арест бывшему главе "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Таким образом, он останется под стражей по меньшей мере до января следующего года.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Суд поддержал позицию суда первой инстанции, собранные прокуратурой доказательства значительной степени обосновывают совершения подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение", - заявил пресс-секретарь Апелляционной прокуратуры в Варшаве Ежи Ледер.

В то же время прокуратура отменила решение о временном аресте для друга Новака, бизнесмена Яцека П., который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу.

Напомним, в июле прокуратура Варшавы предъявила обвинения Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции. Расследование связано с периодом, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Ранее сообщало, что Польский суд отказался отпустить под залог Славомира Новака.