ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу

Варшава, Вівторок 11 серпня 2020 16:35
Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу
Фото: Славомир Новак (flickr com platformaobywatelskarp)
Автор: РБК-Україна

Новак не вийде на волю найближчим часом

Польський суд відмовився відпустити під заставу колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака. Клопотання захисту було відхилено.

Про це повідомляє польське видання onet.pl.

Повідомляється, що Новак найближчим часом не вийде на свободу, оскільки суд відхилив апеляцію і залишив у силі рішення попередньої інстанції.

Також повідомляється, що адвокати просили змінити утримання під вартою на звільнення під заставу. Крім того, Новака на поруки хотіли взяти 17 осіб, у тому числі представники сфери мистецтва і науки.

Нагадаємо, Новака підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Сам Новак заявляє, що не є винним, а також назвав своє затримання "політичним актом". Крім нього заарештовано ще кілька фігурантів.

В українській Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що деякі особи, в тому числі державні службовці, які знали про зловживання, вже висловили готовність співпрацювати зі слідством і надати інформацію про корупцію в "Укравтодорі".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ПольшазалогСлавомир Новак
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся