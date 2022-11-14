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Польские власти изъяли долю "Газпрома" в EuRoPol GAZ

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Польша, Понедельник 14 ноября 2022 16:51
Польские власти изъяли долю "Газпрома" в EuRoPol GAZ Фото: отныне польский участок газопровода Ямал-Европа будет собственностью Польши (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Польское правительство изъяло долю российского "Газпрома" в акционерном капитале компании EuRoPol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт energia.rp.pl.

Вопрос изъятия российской доли в капитале EuRoPol Gaz в размере 48% возник после того, как Польша ввела временное управление компании Novatek Green Energy, "дочке" российской группы Новатек, поставщика сжиженного природного газа на рынок Польши.

"Мы используем здесь законные права, которые вступили в силу всего несколько недель назад. Это инструмент, позволяющий урегулировать ситуацию на предприятиях с российским капиталом, которые по той или иной причине, например, в государственных интересах или для сохранения рабочих мест, должны были продолжать работать", - сказал накануне министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Польский участок газопровода Ямал-Европа принадлежал компании EuRoPol GAZ – совместному предприятию "Газпрома" и польской компании PGNiG. Ее оператором является польская компания Gaz-System. Газопровод Ямал-Европа в аверсном режиме остановлен весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что Польша заявила о полном отказе от использования российского газа до конца 2022 года.

Недавно Совет министров Польши принял решение о строительстве в стране крупных атомных электростанций. Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить планируют уже в 2033 году.

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