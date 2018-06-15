НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME

Реєстрація скасована за співпрацю з платіжною системою з РФ

Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК" ОМП-2013". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, реєстрація скасована рішеннями правління Нацбанку і Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку України 14 червня цього року.

за Причиною ухвалення рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці з забороненої в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України

Національний банк України попереджав всі платіжні системи, у тому числі міжнародну платіжну систему TYME, про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україна застосовані обмежувальні заходи (санкції), а також взаємодії з зазначеними платіжними системами через посередництво інших платіжних систем і організацій незалежно від їх юрисдикції Однак у МПС TYME запевняли Національний банк про дотримання відповідних обмежень.

У зв'язку з скасуванням реєстрації міжнародної платіжної системи TYME Національний банк України також прийняв рішення про скасування реєстрації учасників цієї платіжної системи.

Міжнародна платіжна система TYME повинна припинити надання послуг по переведенню до 20 червня поточного року і завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжної системи згідно з правилами платіжної системи та відповідними договорами.

Національний банк відзначає, що будь-які дії, спрямовані на порушення або обхід обмежень, встановлених законодавством, неприпустимо, і закликає учасників платіжного ринку сумлінно дотримуватися українське законодавство.

Нагадаємо, раніше електронна платіжна система WebMoney внесена в санкційний список, утвержденый Радою національної безпеки і оборони (РНБО) 2 травня.