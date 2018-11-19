Платіжна система TYME оскаржила в суді рішення НБУ про анулювання ліцензії

Фото: Колаж (РБК-Україна)

В платіжній системі вважають неправомірними дії НБУ

Платіжна система TYME оскаржила в суді рішення Національного банку, який в червні 2018 року скасував реєстрацію цієї системи на підставі даних СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FinClub.

За даними видання, у своєму позові компанія просить суд відновити ді. всіх ліцензій, які були відкликані регулятором, а також реєстрацію платіжної системи і всіх її учасників.

"Компанія вважає, що дії СБУ і дії НБУ, в особі Якова Смолія, не лежать у правій площині і носять злочинний характер", - заявили в TYME.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК" ОМП-2013". Причиною прийняття такого рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці з забороненою в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України

Раніше російська платіжна система WebMoney була внесена в санкційний список, затверджений Радою національної безпеки і оборони (РНБО).