Импичмент президенту в Южной Корее: кто теперь будет руководить страной

Президенту в Южной Корее объявили импичмент. Президентские полномочия сейчас на себя взял премьер-министр Хан Дак Су.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание отмечает, что Хан Дак Су уже приказал военным усилить обороноспособность. Этот шаг должен предотвратить провокации со стороны Северной Кореи из-за просчетов в расчетах.

Дак Су также попросил министра иностранных дел проинформировать другие страны о том, что основная внешняя политика Южной Кореи остается неизменной, а министра финансов - работать над минимизацией потенциальных негативных последствий для экономики от политических потрясений.

Заметим, что исполнительная власть в Южной Корее сосредоточена в руках президента, однако премьер-министр берет на себя управление страной, если президент становится недееспособным.

Примечательно, что ранее Хан Дак Су занимал ряд высоких государственных должностей, таких как министр торговли и финансов, а также был послом в США. К тому же он также был премьер-министром в 2007-2008 годах.