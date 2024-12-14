Импичмент президенту в Южной Корее: кто теперь будет руководить страной
Президенту в Южной Корее объявили импичмент. Президентские полномочия сейчас на себя взял премьер-министр Хан Дак Су.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что Хан Дак Су уже приказал военным усилить обороноспособность. Этот шаг должен предотвратить провокации со стороны Северной Кореи из-за просчетов в расчетах.
Дак Су также попросил министра иностранных дел проинформировать другие страны о том, что основная внешняя политика Южной Кореи остается неизменной, а министра финансов - работать над минимизацией потенциальных негативных последствий для экономики от политических потрясений.
Заметим, что исполнительная власть в Южной Корее сосредоточена в руках президента, однако премьер-министр берет на себя управление страной, если президент становится недееспособным.
Примечательно, что ранее Хан Дак Су занимал ряд высоких государственных должностей, таких как министр торговли и финансов, а также был послом в США. К тому же он также был премьер-министром в 2007-2008 годах.
В Южной Корее приняли решение об импичменте президенту
Напомним, что еще 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.
Однако на днях полиция провела обыски в офисе президента. Они прошли в рамках расследования, которое инициировали местные правоохранители.
А уже сегодня президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент.
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