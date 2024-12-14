Президент Южной Кореи проявил неповиновение после импичмента

В субботу 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту. Однако глава государства Юн Сок Ель пообещал бороться за свое политическое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Хотя я сейчас останавливаюсь, путешествие, которое я прошел с людьми за последние два с половиной года к будущему, никогда не должно останавливаться. Я никогда не сдамся", - заявил Юн.

Агентство пишет, что конституционный суд примет решение об отстранении действующего главы государства в течение следующих шести месяцев. Если он будет отстранен от должности, в таком случае будут назначены внеочередные выборы.

Reuters также отмечает, что Юн является вторым подряд президентом-консерватором Южной Кореи, которому объявили импичмент. Ранее, в 2017 году, Пак Кым Хе тоже была отстранена от должности.