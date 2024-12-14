Президент Южной Кореи проявил неповиновение после импичмента
В субботу 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту. Однако глава государства Юн Сок Ель пообещал бороться за свое политическое будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Хотя я сейчас останавливаюсь, путешествие, которое я прошел с людьми за последние два с половиной года к будущему, никогда не должно останавливаться. Я никогда не сдамся", - заявил Юн.
Агентство пишет, что конституционный суд примет решение об отстранении действующего главы государства в течение следующих шести месяцев. Если он будет отстранен от должности, в таком случае будут назначены внеочередные выборы.
Reuters также отмечает, что Юн является вторым подряд президентом-консерватором Южной Кореи, которому объявили импичмент. Ранее, в 2017 году, Пак Кым Хе тоже была отстранена от должности.
Напомним, что в связи с объявлением импичмента, президентские полномочия в Южной Кореи взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.
Он уже приказал военным усилить обороноспособность, чтобы предотвратить провокации со стороны Северной Кореи. Также он попросил главу МИД проинформировать другие страны о том, что основная внешняя политика Южной Кореи остается неизменной. Министру финансов в свою очередь дано поручение минимизировать потенциальные негативные последствия для экономики от политических потрясений.
Также добавим, что причиной импичмента президента стало то, что Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов и не было связано с военной угрозой. После случившегося Юн извинился перед народом.
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