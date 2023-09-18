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Суд под Полтавой оправдал уклониста: что об этом деле говорит глава Верховного суда

Украина, Понедельник 18 сентября 2023 15:14
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Суд под Полтавой оправдал уклониста: что об этом деле говорит глава Верховного суда Фото: глава Верховного суда Станислав Кравченко (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В деле об оправдании уклониста судом в Полтавской области, вероятно, будет аппеляция. Такие решения судов на данный момент не являются в Украине тенденцией.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Верховного суда Станислав Кравченко.

"Когда я впервые увидел эту новость, я вообще подумал, что это фейк. Хорошо, что такие случаи совсем единичны и это не тенденция. Однако это все-таки судебное решение, но очевидно должно быть апелляционное разбирательство", - сказал он.

По словам Кравченко, здесь отслеживается явная дилемма, с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать, с другой - высказывания, не поддающиеся анализу.

"Безусловно, нужно разбираться в ситуации. Я не хочу угадывать, что стало причиной принятия этого решения, всколыхнувшего все юридическое сообщество", - подчеркнул глава Верховного суда.

Он также добавил, что даже в период войны, количество рассмотренных уголовных производств в Украине исчисляется десятками тысяч, а в целом, учитывая все юрисдикции, это количество превышает 2 млн дел.

"Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы работа наших судов в нынешних сложных условиях оценивалась в целом, а не по единичным случаям", - добавил глава Верховного суда.

Напомним, Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал уклониста, который получил уже несколько повесток. Суд признал его невиновным. В частности, как говорится в приговоре суда, судьи не смогли ознакомиться с копией заключения военно-врачебной комиссии. Кроме того, суд не увидел доказательств того, что распоряжения работников ТЦК и СП были законными.

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