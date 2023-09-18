Суд під Полтавою виправдав ухилянта: що про цю справу каже голова Верховного суду

У справі про виправдання ухилянта судом в Полтавській області, ймовірно, буде апеляція. Такі рішення судів наразі не є в Україні тенденцією.

"Коли я вперше побачив цю новину, я взагалі подумав, що це фейк. Добре, що такі випадки зовсім поодинокі і це не тенденція. Однак це все-таки судове рішення, але очевидно має бути апеляційний розгляд", - сказав він.

За словами Кравченка, тут відстежується явна дилема, з одного боку, судові рішення, які потрібно поважати, з іншого - висловлювання, що не піддаються аналізу.

"Безумовно, потрібно розбиратися в ситуації. Я не хочу вгадувати, що стало причиною прийняття цього рішення, що сколихнуло всю юридичну спільноту", - наголосив голова Верховного суду.

Він також додав, що навіть у період війни кількість розглянутих кримінальних проваджень в Україні обчислюється десятками тисяч, а загалом, враховуючи всі юрисдикції, ця кількість перевищує 2 млн справ.

"Тому мені дуже хотілося б, щоб робота наших судів у нинішніх складних умовах оцінювалася загалом, а не з поодиноких випадків", - додав голова Верховного суду.

Нагадаємо, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав ухиянта, який отримав уже кілька повісток. Суд визнав його невинним. Зокрема, як йдеться у вироку суду, судді не змогли ознайомитися з копією висновку військово-лікарської комісії. Крім того, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.