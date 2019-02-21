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Суд переніс розгляд апеляційної скарги по справі Мангера

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 18:13
Суд переніс розгляд апеляційної скарги по справі Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

На засідання не прибули захисники Мангера: Олександр Шадрін,Костянтин Глоба та Андрій Левковець

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід одному із підозрюваних в організаціїї вбивства Катерини Гандзюк - Владиславу Мангеру. Відповідне рішення прийняв суддя Валерій Лашевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Мангер на засіданні заявив, що не знає, в чому полягала апеляційна скарга його адвокатів.

"Я не знаю, який саме запобіжний захід хотіли просити мої адвокати. Я хочу правди", - сказав він.

Відзначимо, що засідання перенесли через неявку захисників: Олександра Шадріна, КостянтинаГлоби та Андрія Левковця.

"Відкладається розгляд даної апеляційної скарги на 28 лютого на 16.45", - сказав суддя.

Батько Катерини Гандзюк після засідання заявив, що боїться за свою безпеку.

"Я вважаю, що пан Мангер винний. Пан Мангер вдається до залякування свідків. Вони бояться за свою безпеку, боюсь за свою безпеку і я. МВС, на жаль, не здатне забезпечити безпеку ані мені, ані свідкам", - розказав батько Гандзюк.

Нагадаємо, генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера

Також стало відомо, що Генпрокуратура оскаржить вихід Мангера під заставу. ГПУ подасть апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд. Прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган також зазначила, що звинувачення наполягало на арешті Мангера до 3 березня без можливості внесення застави.

РБК-Україна писало, що 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Після цього в Службі безпеки України заявили, що Мангер двічі відмовився давати свідчення.

Суд розглядає апеляційну скаргу захисту по справі Мангера Мангер готовий свідчити перед поліцією та ГБР, - адвокат
Новини України КиївКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
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