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Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Шеремета Антоненка

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 15:45
Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Шеремета Антоненка
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Розгляд перенесли на 2 березня

Колегія суддів Апеляційного суду Києва перенесла на 2 березня 2020 року розгляд скарги адвокатів підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка на рішення про тримання його під вартою. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що рішення про перенесення ухвалили через витребування з боку захисту у слідчих інформації щодо зросту особи з відео, яке розглядається правоохоронцями як "доказ" у справі щодо Андрія Антоненка.

Раніше поліція допитала юриста Андрія Портнова, який опублікував записи розмов Владислава Геращенка з нібито куратором з СБУ. На думку Портнова, співробітники спецслужби допомагали фігурантам справи уникнути відповідальності.

Раніше також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів РБК-Україна, що на зв'язку з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета перевіряють більше десяти співробітників Служби безпеки України.

Зазначимо, голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключає, що фігуранти справи про вбивство Павла Шеремета могли бути агентами спецслужби.

Захист Андрія Антоненка, фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, заперечує його зв'язок зі Службою безпеки України.

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