СБУ взялася за "Донецькоблгаз". Перебої з теплом розслідують як диверсію

Служба безпеки України взялася за розслідування ситуації з відключенням тепла у Донецькій області . Дії "Донецькоблгазу" розцінюються як диверсія.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ .

Повідомляється, що СБУ почала розслідування за фактом вчинення посадовими особами ВАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

За даними слідства, власниками "Донецькоблгазу" є іноземні офшори, які підконтрольні громадянину України. Він зараз перебуває на території Російської Федерації.

У той же час СБУ зазначає, що підприємство відноситься до об'єктів, які мають важливе значення.

"В даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нинішніх власників компанії пов'язують із олігархом Сергієм Курченком.