ГПУ анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Ведуться консультації щодо формування групи, яка проводитиме аудит

Найближчим часом буде сформована робоча група за участі захисників сімей загиблих на Майдані, яка візьме участь в аудиті проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Крім того, у Генпрокуратурі анонсували оновлення керівництва управління спеціальних розслідувань ГПУ з числа прокурорів, які там працюють та успішно пройшли тестування. У прес-службі спростували інформацію про зупинку розслідувань по справах Майдану.

"Наразі поширювана інформація про нібито зупинку розслідування проваджень щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, є неправдивою і маніпулятивною. Ця тема повинна розглядатись в рамках закону і з повагою до родичів загиблих на Майдані та суспільства в цілому, які шостий рік не отримують відповіді на питання, які змінили їхні життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній заступник начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка Олексій Донський отримає посаду заступника у новому департаменті, який буде займатися процесуальним керівництвом у справах Майдану.

Як повідомлялось раніше, у ГПУ створили департамент у справах Майдану, а Управління спеціальних розслідувань ліквідували.