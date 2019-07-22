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Єфремова випустили з-під варти

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 17:50
Єфремова випустили з-під варти
Фото: Олександр Єфремов (РБК-Україна)

Суд випустив Єфремова з-під варти

Київський апеляційний суд звільнив колишнього народного депутата Олександра Єфремова з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення координатора Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової Facebook.

Як повідомляється, Єфремову була змінена міра запобіжного заходу.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Негайно їде додому в Київ", - повідомляє Решетилова.

Зазначимо, Олександра Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації, в пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також сепаратизм.

Був затриманий в Києві 14 лютого 2015 року Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України. Після виходу під заставу в 3,6 млн гривень йому пред'явили нові звинувачення у фінансуванні тероризму. У березні 2016 року ГПУ закрила кримінальне провадження за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Уже в липні Єфремова затримали при спробі вилетіти до Австрії та пред'явили підозру в посяганні на територіальну цілісність України і заволодінні майном держпідприємства "Луганськвугілля". Спочатку його утримували в ізоляторі  СБУ, після чого перевели до Старобільська, куди й передали кримінальне провадження.

Єфремов був головою фракції Партії регіонів у Верховній раді України в 2010-2014 роках.

 

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