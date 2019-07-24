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Єфремов вийшов з СІЗО після зміни запобіжного заходу

Новини » Політика    24.07.2019 - 11:47
Єфремов вийшов з СІЗО після зміни запобіжного заходу
Фото: Олександр Єфремов (УНІАН)

Єфремов сьогодні вранці залишив СІЗО у Старобільську

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній раді України Олександр Єфремов залишив слідчий ізолятор. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що сьогодні вранці Єфремов вийшов з старобільського СІЗО в Луганській області. Також повідомляється, що він з адвокатом залишив територію ізолятора у супроводі представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, цього тижня Київський апеляційний суд звільнив Єфремова з-під варти. Зокрема, суд вирішив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Одіозного екс-регіонала звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації, в пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області та сепаратизмі. За даними звинуваченнями Єфремова затримали 30 липня 2016 в аеропорту "Бориспіль". Як повідомили в Генеральній прокуратурі, політика затримали при спробі залишити країну. 13 січня 2017 року його з Києва конвоювали до СІЗО в Старобільську Луганської області. Також йому інкримінували заволодіння майном державного підприємства "Луганськвугілля".

 

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