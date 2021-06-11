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Суд скасував виплату Савченко моральної шкоди за незаконний арешт

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 11:34
Суд скасував виплату Савченко моральної шкоди за незаконний арешт Фото: колишній нардеп Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Київський апеляційний суд скасував виплату 600 тисяч гривень моральної шкоди колишньому депутату Верховної ради Надії Савченко. Вона судилася за незаконний арешт і тримання під вартою більше року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Зазначимо, Савченко була заарештована 23 березня 2018 року за підозрою в підготовці терактів і посяганні на життя депутатів. За ґратами вона перебувала майже рік - до 15 Квітня 2019 року.

Пізніше Конституційний суд встановив, що безальтернативне утримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їх конституційні права і є незаконним. Враховуючи це, Савченко подала позов до суду з вимогою виплатити їй 1,1 млн гривень моральної та матеріальної компенсації за порушення її прав під час перебування під арештом.

У листопаді 2020 року Деснянський суд Києва частково задовольнив її позов і постановив виплатити їй 600 тисяч гривень моральної шкоди. Офіс генпрокурора оскаржив це рішення.

Апеляційний суд 24 травня задовольнив цю скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про виплату компенсації Савченко. На думку колегії суддів, цю справу слід було розглядати в порядку адміністративної, а не цивільної юрисдикції, оскільки позивач обіймала посаду публічної служби, а саме депутата Верховної ради, і намагається захистити свої трудові права.

Нагадавши, Савченко відпустили з-під варти у квітні 2019 року. Їй інкримінували спробу теракту в Києві, зокрема нібито планування атаки на Верховну раду.

Савченко брала участь в АТО на Донбасі, була взята в полон і вивезена в Росію, де її судили за нібито причетність до загибелі російських журналістів в Луганській області. У травні 2016 року після вироку її помилували і в рамках обміну доставили до України.

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