Суд скасував звільнення голови теруправління ДБР в Полтаві

Харківський окружний адміністративний суд прийняв рішення про скасування рішення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби звільнити голову територіального управління в Полтаві Володимира Тимошка. Про це йдеться в рішенні суду.

Так, при розгляді позову Тимошко до Труби, суд встановив, що Труба звільнив його з посади керівника теруправління ДБР у Полтаві з порушенням процедурних вимог і без погодження із заступниками та конкурсною комісією.

Труба порушив вимоги закону про держслужбу, за яким письмове повідомлення про звільнення держслужбовець повинен отримати не пізніше, ніж за 7 календарних днів. Лист до регіонального ДБР йшов з Києва протягом 9 днів, тому термін ознайомлення з наказом закінчився.

Крім того, у повідомленні про звільнення Труба не обґрунтував своє рішення та не довів, що професійний рівень Тимошка виявився недостатнім.

"Особа_1 (Тимошко, - ред.) має бути відновлена на посаді Директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, Труба раніше звільнив чотирьох керівників відомства: директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика та керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

РБК-Україна писало, що 13 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.