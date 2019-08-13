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Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби

Новини » Політика    13.08.2019 - 14:46
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Суд зобов'язав відкрити справу проти директора ДБР

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на матеріали суду.

Заявник вказав, директор ДБР всупереч раніше прийнятому рішенню суду не відкрив кримінальне провадження за вимогою заявника. Після цього він звернувся в НАБУ, але директор бюро Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.

Позивач попросив суд зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби і суд погодився.

Нагадаємо, Труба раніше звільнив чотирьох керівників відомства: директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика та керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Додамо, Труба заявив про нові кримінальні провадження, в яких фігурують народні депутати. За його словами, співробітники ДБР провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Труба каже, що є питання щодо законності, обґрунтованості закупівлі моторів на танки.

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