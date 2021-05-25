Суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові

Харківський окружний адмінсуд скасував регіональний статус російської мови в Харкові. Зокрема, рішення міської ради від 20 серпня 2012 року визнано протиправним.

Про це свідчить інформація з Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно з документом, рішення Харківської міської ради про реалізацію положень закону "Про засади державної мовної політики" визнано протиправним і недійсним. Цим рішенням на території міста встановлювався регіональний статус російської мови.

Також суд зазначив, що згідно з рішенням КСУ від лютого 2018 року, закон про державну мовну політику визнано неконституційним. Відзначимо, в 2018 році тодішній мер Харкова Геннадій Кернес говорив, що місто не буде самостійно відмовлятися від регіонального статусу російської мови.