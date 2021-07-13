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Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві  

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Миколаїв, Вівторок 13 липня 2021 12:42
Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві   Фото: мовний омбудсмен Тарас Кремінь (facebook Тараса Креміня)
Автор: РБК-Україна

Миколаївський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві. Місцева міська рада не змогла у встановлений термін переглянути своє рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мовного омбудсмена Тарас Креміня.

За його словами, суд визнав недійсним і скасував рішення міської ради Миколаєва про надання російській мові статусу регіональної. Місцеві депутати мали переглянути рішення протягом 6 місяців з дня набрання чинності мовним законом.

"Сподіваюся, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики", - зазначив Кремінь.

Водночас на сьогодні досі в силі залишаються рішення про регіональний статус мов Дніпропетровської та Луганської обласної ради, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, в травні Миколаївська міська рада не змогла скасувати регіональний статус російської мови, для цього не вистачило кілька голосів.

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