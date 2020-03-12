Суд скасував арешт рахунків та майна "Укртрансгазу"

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

З рахунків "Укртрансгазу" вже списали понад 226 млн гривень

Київський апеляційний господарський суд задовольнив скарги акціонерного товариства "Укртрансгаз" у справі щодо неправомірного стягнення з підприємства 2 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза" в Twitter.

Так, суд скасував попередні ухвали про заміну способу виконання рішення та про зміну сторони виконавчого провадження, які були винесені на користь позивачів - ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест" та ПрАТ "Укренергозбут".

"Зараз "Укртрансгаз" очікує на розблокування своїх рахунків державним виконавцем. Станом на сьогодні з рахунків УТГ вже списано більше 226 млн гривень на користь приватних компаній-позивачів", - повідомили у "Нафтогазі".

Також повідомляється, що після ухвали суду "Укртрансгаз" спробує повернути незаконно списані кошти.

Нагадаємо, наприкінці січня "Укртрансгаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону у зв'язку з блокуванням 2,3 млрд гривень коштів підприємства рішенням Арбітражного суду Києва. Через арешти всіх рахунків та активів підприємства "Укртрансгаз" звернувся до Ради національної безпеки і оборони України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки блокувала розкрадання природного газу в "Укртрансгазі" на 250 млн гривень.